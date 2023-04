Montagna: Valle D'Aosta, recuperati corpi senza vita scialpinisti dispersi (Di domenica 2 aprile 2023) Torino , 02 apr. - (Adnkronos) - I corpi senza vita dei due scialpinisti che non hanno fatto rientro ieri dalla zona del Chateau des Dames, in Valtournenche, sono stati individuati dai soccorritori ed estratti dalla neve di una valanga. Ora verranno portati a Cervinia per il riconoscimento ufficiale che sarà effettuato dalla dal soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche erano ripresa questa mattina all'alba dopo che erano state sospese a mezzanotte a causa delle condizioni di pericolo valanghe. A dare l'allarme per il mancato rientro dei due scialpinisti erano stati gli amici. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Torino , 02 apr. - (Adnkronos) - Idei dueche non hanno fatto rientro ieri dalla zona del Chateau des Dames, in Valtournenche, sono stati individuati dai soccorritori ed estratti dalla neve di una valanga. Ora verranno portati a Cervinia per il riconoscimento ufficiale che sarà effettuato dalla dal soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche erano ripresa questa mattina all'alba dopo che erano state sospese a mezzanotte a causa delle condizioni di pericolo valanghe. A dare l'allarme per il mancato rientro dei dueerano stati gli amici.

Scialpinisti dispersi in Valle d'Aosta, trovati due corpi sepolti dalla neve dopo una valanga Due corpi sepolti dalla neve sono stati individuati nella zona dello Chateau des Dames, la montagna della Valtournenche in Valle D'Aosta dove erano riprese in mattinata le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi da ieri, 1 parie. I cadaveri sono stati ritrovati sotto circa tre metri di neve.