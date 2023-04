"Molti dubbi, pronto a dimettermi": polveriera Pd, chi spara su Schlein (Di domenica 2 aprile 2023) Molti, tanti, troppi dubbi sul nuovo Pd di Elly Schlein. E tra chi questi dubbi non solo li coltiva, ma li esplicita anche, c'è Carlo Cottarelli, il quale ha recentemente rivelato di star mettendo in discussione la sua permanenza nel partito. Una circostanza che conferma anche in un'intervista al Corriere della Sera di oggi, domenica 2 aprile. "Non devo restituire nessuna tessera del Pd perché non ce l'ho. Ma se dovessi uscire non andrei in un altro gruppo. Non sarebbe giusto. Sono stato eletto come capolista in un collegio plurinominale nella lista del Pd. So che in Molti nella scorsa legislatura hanno cambiato gruppo ma non mi sembrerebbe giusto. A quel punto mi dimetterei da senatore", spiega Cottarelli, il quale sembra sempre più vicino alla fuoriuscita dei dem rosso spinto guidati dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), tanti, troppisul nuovo Pd di Elly. E tra chi questinon solo li coltiva, ma li esplicita anche, c'è Carlo Cottarelli, il quale ha recentemente rivelato di star mettendo in discussione la sua permanenza nel partito. Una circostanza che conferma anche in un'intervista al Corriere della Sera di oggi, domenica 2 aprile. "Non devo restituire nessuna tessera del Pd perché non ce l'ho. Ma se dovessi uscire non andrei in un altro gruppo. Non sarebbe giusto. Sono stato eletto come capolista in un collegio plurinominale nella lista del Pd. So che innella scorsa legislatura hanno cambiato gruppo ma non mi sembrerebbe giusto. A quel punto mi dimetterei da senatore", spiega Cottarelli, il quale sembra sempre più vicino alla fuoriuscita dei dem rosso spinto guidati dalla ...

