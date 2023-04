MOLESTIE SUI SOCIAL DA PARTE DELL’EX | COME RISOLVERE IL PROBLEMA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 2 aprile 2023) Ci capita spesso di ricevere richieste di aiuto per persone che sono oggetto di disturbo dadi ex compagni o compagne. Vogliamo quindi condividere con i nostri lettori una mini guida che raccoglie alcuni consigli importanti. Vi indicheremo le azioni da compiere, se il tuo ex o la tua ex ti perseguita sui, in base a questi elementi di valutazione : frequenza dei messaggi contenuto dei messaggi luogo della pubblicazione : privato o pubblico la tecnica utilizzata per “l’attacco persecutorio” La frequenza dei messaggi è il primo parametro che osserviamo. Per essere sicuri che sia qualcuno che conosciamo non è sufficiente un solo messaggio di disturbo. Se la persona ha davvero brutte intenzioni saremo il suo bersaglio per lungo tempo. Se ricevete quindi un solo messaggio non fate valutazioni affrettate, potrebbe essere uno dei tanti profili ...