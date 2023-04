Moda e tagli capelli, i leggings di Federica Nargi e la chioma lunga (Di domenica 2 aprile 2023) Federica Nargi è sempre pronta a lanciare delle nuove tendenze e ultimamente ha sfoggiato dei leggings molto glamour. Anche i suoi capelli lunghi sono sempre molto gettonati e sono perfetti per avere uno stile molto più femminile. Adesso è arrivato il momento di scoprire le novità della primavera-estate 2023. Novità outfit primavera-estate 2023 Nell'ultimo periodo Federica ha indossato un top di colore viola. Questo capo è corto e con le spalline sottili. Sul top è presente anche una bella scollatura, per avere uno stile molto più sensuale. La modella ha abbinato un paio di leggings a vita alta sempre di colore viola. I leggings mettono perfettamente in evidenza le forme della Nargi. Il capo in questione non può mai mancare nel guardaroba dei prossimi ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 aprile 2023)è sempre pronta a lanciare delle nuove tendenze e ultimamente ha sfoggiato deimolto glamour. Anche i suoilunghi sono sempre molto gettonati e sono perfetti per avere uno stile molto più femminile. Adesso è arrivato il momento di scoprire le novità della primavera-estate 2023. Novità outfit primavera-estate 2023 Nell'ultimo periodoha indossato un top di colore viola. Questo capo è corto e con le spalline sottili. Sul top è presente anche una bella scollatura, per avere uno stile molto più sensuale. La modella ha abbinato un paio dia vita alta sempre di colore viola. Imettono perfettamente in evidenza le forme della. Il capo in questione non può mai mancare nel guardaroba dei prossimi ...

