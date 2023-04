Ministro Abodi: “Inaccettabili le risse in curva e i cori razzisti. Serve rispetto” (Di domenica 2 aprile 2023) Domenica di tensione per il Napoli. La squadra di Spalletti non solo ha incassato un roboante 0-4 dal Milan di Pioli, ma i suoi tifosi hanno dovuto fare i conti con delle risse fra ultrà in curva B. Non solo, questo l’episodio che ha smosso anche un commento del Ministro dello Sport Andrea Abodi: infatti, nel pomeriggio l’Olimpico si è reso protagonista di cori contro Dejan Stankovic. Il Ministro è intervenuto con un suo commento su Twitter condannando questi episodi. Queste le parole di Abodi: “Vorrei tanto che rispetto finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Domenica di tensione per il Napoli. La squadra di Spalletti non solo ha incassato un roboante 0-4 dal Milan di Pioli, ma i suoi tifosi hanno dovuto fare i conti con dellefra ultrà inB. Non solo, questo l’episodio che ha smosso anche un commento deldello Sport Andrea: infatti, nel pomeriggio l’Olimpico si è reso protagonista dicontro Dejan Stankovic. Ilè intervenuto con un suo commento su Twitter condannando questi episodi. Queste le parole di: “Vorrei tanto chefinisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare ledelinquenziali inche mettono a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CosmicKid72 : @giusmusa @ZZiliani Se per te Ziliani fa informazione, forse non leggi i suoi tweet. Non c'è altra spiegazione. Ha… - marroccosalvat2 : RT @interista_des: Ma può un ministro esprimersi in questo modo mettendo in dubbio qualunque squadra italiana e giustificando i metodi poco… - 1SquadraDiCalci : RT @CalcioFinanza: Il ministro dello Sport Andrea #Abodi sull'ipotesi di nuove sanzioni per la #Juventus: «Nessuno può scagliare la prima p… - pbrex668 : RT @interista_des: Ma può un ministro esprimersi in questo modo mettendo in dubbio qualunque squadra italiana e giustificando i metodi poco… - lalitapetila : RT @LaNotiziaTweet: Abodi scommette sulla Serie A. Il ministro apre alla pubblicità dei colossi del gioco d'azzardo. M5S sulle barricate: c… -