Minaccia la ex e aggredisce poliziotti: arrestato 35enne napoletano (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 35enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A dare inizio all'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Montecalvario, che erano in viale Dohrn per un servizio di controllo del territorio, una donna visibilmente agitata, in compagnia delle due figlie, la quale ha riferito che, poco prima, il suo ex marito l'aveva Minacciata di morte telefonicamente se non gli avesse fatto vedere subito le bambine. I poliziotti hanno accompagnato la donna presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia in merito all'accaduto; poco dopo, si sono recati presso l'abitazione dei genitori della vittima dove l'uomo era andato alla ricerca della sua ex e delle loro ...

