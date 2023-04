Milan, Saelemaekers: «Qualcuno forse aveva dimenticato chi siamo» (Di domenica 2 aprile 2023) Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato dopo il netto successo dei rossoneri contro il Napoli: le sue dichiarazioni Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni DAZN dopo la vittoria del Milan a Napoli. INDICA LO SCUDETTO – «In questi ultimi mesi la gente ha dimenticato chi eravamo, forse perché i risultati non erano buoni. Abbiamo fatto vedere che siamo ancora noi i Campioni d’Italia e lo saremo fino alla fine di quest’anno». MESSAGGIO PER LA CHAMPIONS – «Era importante per noi iniziare queste sfide con una vittoria. Oggi abbiamo fatto un lavoro ma inizierà la prossima partita». CONTINUA SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Alexis, esterno del, ha parlato dopo il netto successo dei rossoneri contro il Napoli: le sue dichiarazioni Alexisha parlato ai microfoni DAZN dopo la vittoria dela Napoli. INDICA LO SCUDETTO – «In questi ultimi mesi la gente hachi eravamo,perché i risultati non erano buoni. Abbiamo fatto vedere cheancora noi i Campioni d’Italia e lo saremo fino alla fine di quest’anno». MESSAGGIO PER LA CHAMPIONS – «Era importante per noi iniziare queste sfide con una vittoria. Oggi abbiamo fatto un lavoro ma inizierà la prossima partita». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

