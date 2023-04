Milan, Pioli: «Non dobbiamo pensare solo a difendere» (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Stefano Pioli nel pre partita di Napoli-Milan: «Abbiamo solo un modo per sconfiggere questa situazione: dobbiamo far parlare il campo» Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita del Milan con il Napoli. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo solo un modo per sconfiggere questa situazione: dobbiamo far parlare il campo. Siamo una squadra forte e affrontiamo la migliore del campionato». KJAER – «Avevo già deciso di far giocare Simon, perché ha leadership e in generale ho scelto la squadra che ritengo migliore per questa partita. Non dobbiamo solo pensare alla fase difensiva, ma anche a proporre calcio perché ne abbiamo le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Stefanonel pre partita di Napoli-: «Abbiamoun modo per sconfiggere questa situazione:far parlare il campo» Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita delcon il Napoli. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamoun modo per sconfiggere questa situazione:far parlare il campo. Siamo una squadra forte e affrontiamo la migliore del campionato». KJAER – «Avevo già deciso di far giocare Simon, perché ha leadership e in generale ho scelto la squadra che ritengo migliore per questa partita. Nonalla fase difensiva, ma anche a proporre calcio perché ne abbiamo le ...

