Milan, Pioli: «E’ solo il primo passo. Champions? Non sarà la stessa cosa» (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria di Napoli: le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan a Napoli. NAPOLI Milan – «La vittoria, ed è solo il primo passo. Abbiamo altre 9 partite di campionato dove dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato via possibilità in passato ed ora è il primo passo». SOTTOVALUTARE IL NAPOLI IN Champions – «Qualsiasi risultato di stasera non condizionerà le due partite di Champions perché è un’altra competizione, un altro ambiente. Mi darà modo di rivedere alcune situazioni positive ma altre negative. sarà uno scontro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria di Napoli: le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dela Napoli. NAPOLI– «La vittoria, ed èil. Abbiamo altre 9 partite di campionato dove dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato via possibilità in passato ed ora è il». SOTTOVALUTARE IL NAPOLI IN– «Qualsiasi risultato di stasera non condizionerà le due partite diperché è un’altra competizione, un altro ambiente. Mi darà modo di rivedere alcune situazioni positive ma altre negative.uno scontro ...

