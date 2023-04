Milan | Leao | “Il Napoli sarà un grande avversario in Champions Kvaratskhelia è super”

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilche sbanca e che stravince ain quel del Maradona porta la firma di Rafaelche ha inciso con una doppietta nel 4-0 impartito dagli uomini di Pioli a quelli di Spalletti. Il portoghese, premiato come MVP del match, ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando che inLeagueun’altra partita contro il. Le parole di: “Inun’altra partita; sono tre punti importanti per i nostri obiettivi in campionato. Sapevamo che si trattava di una partita importante, contro undi unaportata. Qualche parola di troppo da parte dei tifosi avversari ci ha caricato ancora di più. Questo è il, una squadra che reagisce e ...

Ilè tornato a utilizzare la difesa a 4: "Avevo già scelto prima di Udine, poi ora è facile dire che ci ha fatto vincere il cambio di schieramento. La difesa a 3 ci ha fatto avanzare ai quarti ...Nella gara della 28ª giornata di Serie A, ilvince per 0 - 4 a Napoli. In gol(doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers. L'esultanza del ...Il Napoli è nettamente superato a centrocampo dove ilsoltanto teoricamente è sostenuto da due giocatori (Bennacer e Tonali). In realtà Krunic e in certi momenti della gara anchee Diaz, ...

"In Champions sarà un'altra partita; sono tre punti importanti per i nostri obiettivi in campionato". Così Rafael Leao, ai microfoni di DAZN, a seguito ...Partita perfetta della squadra rossonera che ha dominato in lungo e in largo la squadra di Spalletti. Per il Milan decisiva la doppietta di Leao, la rete di Saelemakers e Brahim Diaz. Lo Spagnolo è ...