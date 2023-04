Milan | Leao contro Costacurta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Dopo la partita #Leao sotto la #Curva del #Milan, canta e balla il suo coro insieme ai tifosi rossoneri allo stadio #Maradona - GoalItalia : Nervi tesi nel tunnel del 'Maradona': scintille tra Spalletti e Maldini ?? #NapoliMilan - ZZiliani : Un #Milan mai visto quest’anno si presenta in versione lunare al Maradona e nella sera più difficile schianta il… - Q7eam : Finalmente dopo la prestazione di oggi possiamo riaprire il dibattito tra gli esterni del Milan. #Milan… - mummificazione : RT @Rossonerosemper: RAFAEL LEAO UNO A ZERO MILAN, MA COSA HA FATTO BRAHIM DIAZ -

Ilè tornato a utilizzare la difesa a 4: "Avevo già scelto prima di Udine, poi ora è facile dire che ci ha fatto vincere il cambio di schieramento. La difesa a 3 ci ha fatto avanzare ai quarti ...Nella gara della 28ª giornata di Serie A, ilvince per 0 - 4 a Napoli. In gol(doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers. L'esultanza del ...Il Napoli è nettamente superato a centrocampo dove ilsoltanto teoricamente è sostenuto da due giocatori (Bennacer e Tonali). In realtà Krunic e in certi momenti della gara anchee Diaz, ...

"In Champions sarà un'altra partita; sono tre punti importanti per i nostri obiettivi in campionato". Così Rafael Leao, ai microfoni di DAZN, a seguito ...Partita perfetta della squadra rossonera che ha dominato in lungo e in largo la squadra di Spalletti. Per il Milan decisiva la doppietta di Leao, la rete di Saelemakers e Brahim Diaz. Lo Spagnolo è ...