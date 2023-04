Milan | grande vittoria a Napoli | Cardinale si congratula con Pioli e Maldini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Col Milan gara da tripla. L’assenza di Osimhen pesa, ma Simeone ha grande valore. Mi sento napoletano,… - AntoVitiello : ?? Entro 10 giorni arriverà la firma di Oliver #Giroud con il #Milan. Grande soddisfazione tra le parti. Ingaggio co… - AntoVitiello : #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il pass… - marcovan_h0 : RT @espertheo: Napoli sta facendo una grande stagione, abbiamo stoppato qualche parola fuori dal Milan che ci ha dato più energie oggi. Rin… - MarcoLai_23 : Abbiamo parlato della grande vittoria del Milan di Pioli in Gara 1 contro il Napoli in vista della doppia sfida di… -

...di unaprestazione, gol e assist: "E' uscito perché è scivolato sull'erba e ha avuto un problema all'adduttore. L'ho sostituito per precauzione, lui non voleva". Capitolo modulo. Ilè ...L'allenatore del Napoli accetta con sportività il ko rimediato in casa: "Ilha fatto una ... Noi abbiamo giocato sotto il nostro livello - la sua analisi a Dazn - e ladisponibilità dei ...All.: Spalletti(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer (84 , De ... Le pagelle: Diaz spacca la partita mettendo in imbarazzo continuo Mario Rui:lavoro sulla ...

Diretta Napoli-Milan 0-4: trionfo clamoroso dei rossoneri Corriere dello Sport

In Napoli-Milan si sfideranno Luciano Spalletti e Stefano Pioli, due allenatori che presentano diversi stili Nel match tra Napoli e Milan, in programma questa sera alle ore 20:45, si… Leggi ...Il rush finale avrà un enorme peso economico per il club nerazzurro, e non solo per il destino di Inxaghi. Ecco perché ...