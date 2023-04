Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, Brahim dura meno di un'ora a Napoli: il motivo fisico: È durata meno di un'ora la gara di Brahim Diaz nel co… - Rade_Bruyneiano : RT @bennetmarco12: @tomorienjoyer_ Brahim giocatore più odiato dal Milan Twitter, è da 3 mesi l’unico che gioca a pallone - bigwhit35339302 : RT @NonEvoluto: #NapoliMilan Goooooaaaall di @Brahim due a zero #Milan - fikayo_sophori : Forza brahim Forza Pioli Forza Milan - filicolomb : Leao torna a brillare, partita strepitosa di Brahim e il Milan ritrova più certezze a 4. Ma la chiave della parti… -

10 Questi i principali episodi da moviola di Napoli -, posticipo della 28ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Maradona sarà il ... 40' Grande giocata diche si sposta il ......match contro il, valido per la 28esima giornata di SerieA . Gli azzurri sono sotto per 0 - 2 contro i rossoneri, punteggio maturato nella prima mezz'ora di gioco. Prima Rafael Leao, poi...26 - Raddoppio delconDiaz. Rossoneri avanti 2 - 0. 17 -in vantaggio con Leao che servito in profondità da Diaz supera Meret con un pallonetto. 7 - Grandissima occasione per il ...

Live Napoli-Mlian, tutto sulla sfida del Maradona tra Spalletti e Pioli: formazioni e diretta streaming del big match.Il portiere azzurro non riesce a credere ai suoi occhi, dopo la quarta rete subito in sessantasette minuti dal Milan.