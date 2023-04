Milan, Ballo Touré: 'Fiducia per i 3 punti col Napoli. Diamo un segnale a tutti per questo finale di stagione' (Di domenica 2 aprile 2023) Fode Ballo Touré ha parlato a MilanTv nel prepartita della sfida che vedrà i rossoneri affrontare in trasferta il Napoli. 3 PU... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Fodeha parlato aTv nel prepartita della sfida che vedrà i rossoneri affrontare in trasferta il. 3 PU...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #NapoliMilan, #BalloToure: “Dovremo avere la convinzione giusta per vincere” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MeNeFotto1899 : @Fabryghe @manu__99 Non lo capiscono, non sforzarti. Non comprendono che lo scudetto dello scorso anno è stato un m… - LeoG_00 : @DrTuitter @Sho__96 O è davvero amicone di zhang, oppure c'è qualcosa in ballo con lui Ed essendo lui nel cda del M… - toure_ballo : La Fiomerdina contro il Milan ovviamente si giocava la vita oggi bella posizionata a pecorina sta facendo di tutto… - ReErthu : @thisismaneskin @sscnapoli allora e sabato sera 1 aprile il sabato sera del ballo il sabato sera della musica la do… -