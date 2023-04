Migranti | recuperata la 92esima vittima del naufragio di Cutro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donadiomaria : RT @AngiKappa: Il mare di 'casa nostra' continua a restituire cadaveri. A Steccato di #cutro la 92ima vittima a più di un mese dal #naufra… - CircoloDiNoto : RT @AngiKappa: Il mare di 'casa nostra' continua a restituire cadaveri. A Steccato di #cutro la 92ima vittima a più di un mese dal #naufra… - GiusiCollura : RT @AngiKappa: Il mare di 'casa nostra' continua a restituire cadaveri. A Steccato di #cutro la 92ima vittima a più di un mese dal #naufra… - VivianaValastro : RT @AngiKappa: Il mare di 'casa nostra' continua a restituire cadaveri. A Steccato di #cutro la 92ima vittima a più di un mese dal #naufra… - GigiAdinolfi : RT @AngiKappa: Il mare di 'casa nostra' continua a restituire cadaveri. A Steccato di #cutro la 92ima vittima a più di un mese dal #naufra… -

a Cutro la novantaduesima vittima del naufragio del 26 febbraio scorso, proprio mentre riprendono gli arrivi deisulle coste italiane. Oltre 500 sono arrivati nelle ultime ore a ...La salma non è stata ancora, ma i pompieri sono al lavoro. Non c'è al momento certezza che possa trattarsi di una vittima di uno dei due naufragi di venerdì scorso in area Sar Maltese. Lo ......dopo il naufragio del caicco carico diavvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro. Sulla piccola bara bianca è stata apposta la sigla KR16M0: Crotone, sedicesima vittima, maschio,...

Naufragio migranti a Cutro, recuperata la 92esima vittima Il Reggino

Secondo i dati del Viminale, i primi 3 mesi dell'anno si sono chiusi con 27.280 sbarcati, il quadruplo rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano stati 6.800 ...Un altro cadavere è stato rinvenuto nel mare di Lampedusa, individuato da una motovedetta della Guardia costiera che stava rientrando in porto dopo ...