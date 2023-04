Migranti, Pnrr e… cultura politica. Le sfide per l’Italia di domani secondo Sisci (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono due problemi che assillano l’Italia, che sfuggono ai partiti e che andrebbero gestiti in maniera innovativa. Si tratta dell’immigrazione e del Pnrr. Dopo la strage dei naufraghi a Crotone, le priorità e l’approccio sulla questione Migranti del governo sono cambiati. Non è più un’urgenza che deve essere risolta all’ultimo miglio della frontiera ma una faccenda di lungo termine da affrontare a iniziare con una fitta rete di rapporti internazionali. Ciò significa che è una questione di politica estera da risolvere nel corso di molti anni e quindi ha e avrà bisogno di continuità tra vari governi e non può essere soggetta a interruzioni o cambi di direzione improvvisa, capricci di questo o quel ministro. Ci vuole allora un accordo generale tra governo e opposizione oggi e in futuro almeno sulle linee generali. Altro ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono due problemi che assillano, che sfuggono ai partiti e che andrebbero gestiti in maniera innovativa. Si tratta dell’immigrazione e del. Dopo la strage dei naufraghi a Crotone, le priorità e l’approccio sulla questionedel governo sono cambiati. Non è più un’urgenza che deve essere risolta all’ultimo miglio della frontiera ma una faccenda di lungo termine da affrontare a iniziare con una fitta rete di rapporti internazionali. Ciò significa che è una questione diestera da risolvere nel corso di molti anni e quindi ha e avrà bisogno di continuità tra vari governi e non può essere soggetta a interruzioni o cambi di direzione improvvisa, capricci di questo o quel ministro. Ci vuole allora un accordo generale tra governo e opposizione oggi e in futuro almeno sulle linee generali. Altro ...

