Migranti | accoglienza allo stremo I prefetti | dateci hotel e case sfitte

(Di domenica 2 aprile 2023) Appello ai Comuni per far fronte all’emergenza sbarchi. Nelle strutture ci sono 112mila stranieri: mai così tanti dal 2019. I numeri più alti nelle Regioni del Nord. E i sindaci si rivolgono al Viminale: “Subito un tavolo, la situazione è ingestibile”

Come spiega Repubblica, ' con quasi 112.000nei centri di tutta Italia (la cifra più alta dal 2019), il sistema di prima e seconda, mal gestito e senza programmazione da anni, è ......provveduto a sviluppare corrette politiche die integrazione, capaci di dare una risposta virtuosa al fenomeno. Bisogna adoperarsi per una nuova cultura che non consideri imezzi ...Un piano di"potenziato" per evitare che scoppi l'emergenza sul tema, alla luce anche degli ultimi allarmi che arrivano dall'intelligence secondo cui in Italia sono possibili fino a 500mila ...

Le strutture per l'accoglienza dei migranti non bastano, il sistema d'accoglienza è allo stremo e si vorrebbero affittare anche immobili privati per il soggiorno degli stranieri ...La parola d’ordine è evitare l’emergenza, ma soprattutto riuscire a farlo, mettendo in campo tutte le forze possibili. Ed è per questo che martedì prossimo ...