... per arrivare in Italia a maggio ma un'anticipazione è arrivata dalFilm Festival, durante il ... Per cosa la fermano i fan per strada Per quali titoli "Soprattuttodalla luna, Face/Off, ...... per arrivare in Italia a maggio ma un'anticipazione è arrivata dalFilm Festival, durante il ... Per cosa la fermano i fan per strada Per quali titoli "Soprattuttodalla luna, Face/Off, ...

Miami stregata per Sinner: seconda finale persa. Vince Medvedev 7-5, 6-3 ItaSportPress

Jannik Sinner, grande impresa a Miami. Il tennista altoatesino ha battuto il favorito Carlos Alcaraz conquistando la finale del Master 1000 statunitense. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-7 (4 ...Tennis, la splendida giocatrice si sta godendo il suo soggiorno a Tulum, tra sole e mare. Le sue foto stanno facendo faville sui social.