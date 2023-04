Miami Open | Sinner si arrende in finale a Medvedev in due set

(Di domenica 2 aprile 2023) A Janniknon riesce l’impresa di diventare il più giovane tennista italiano a vincere un torneo del Master 1000. L’altoatesino sia Daniilin due set, 7-5 e 6-3, e avince quindi il russo. Il 21enne ha sofferto il gran caldo e ha commesso troppi errori fin dalle prime fasi del match. Se avesse vinto, avrebbe strappato il record di italiano più giovane a trionfare in un torneo così importante ad Andrea Panatta, vincitore a Stoccolma nel 1975 a 25 anni e 4 mesi. E sarebbe anche salito fino alla sesta posizione nella classifica Atp, terzo miglior risultato per un italiano a pari merito con Matteo Berrettini e dopo Nicola Pietrangeli e Panatta. «Hai giocato un tennis incredibile, complimenti per questo torneo e per gli ultimi cinque: adesso comincia la stagione sulla terra battuta, vediamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sinner non ce la fa Daniil Medvedev è il vincitore del Miami Open. Grazie lo stesso Jannik ?? #MiamiOpen #Sinner - Dome689 : RT @Open_gol: L'altoatesino non riesce a strappare a Panatta il record di italiano più giovane a trionfare in un Masters 1000 - MonicaCavalli : RT @fanpage: Sinner non ce la fa Daniil Medvedev è il vincitore del Miami Open. Grazie lo stesso Jannik ?? #MiamiOpen #Sinner https://t.c… - sportli26181512 : ATP Miami, Sinner dopo la finale: 'Non stavo benissimo, mi sono svegliato male': Le parole dell'azzurro dopo la fin… - Open_gol : L'altoatesino non riesce a strappare a Panatta il record di italiano più giovane a trionfare in un Masters 1000 -

Sensazioni negative sin dalle prime ore del giorno, poi viste in campo. La domenica che ha portato Jannik Sinner alla finale delcontro Daniil Medvedev non era iniziata nel migliore dei modi, come confermato dallo stesso azzurro al termine del match perso in due set dopo un'ora e 34 minuti. ' Stamattina non mi sono ...Dopo la strepitosa partita di oltre tre ore vinta in semifinale con Carlos Alcaraz, oggi l'azzurro è calato nettamente soprattutto dal punto di vista fisico. Il torneo, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un'ora e mezza. Sul cemento dell'Hard ...Il torneo, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un'ora e mezza. Sul ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Jannik Sinner è stato sconfitto da Daniil Medvedev nella Finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, reduce dalla spettacolare semifinale contro Carlos Alcaraz, si è dovuto inchinare al co ...