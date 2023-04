Miami Open 2023 | la finale maschile | Sinner prova a sfatare il tabù Medvedev e conquistare il primo 1000

(Di domenica 2 aprile 2023) L’appetito – come si suol dire – vien mangiando. E allora Jannikdopo aver mostrato ancora una volta al mondo di poter essere assolutamente in grado di sconfiggere Carlos Alcaraz vuole ora porre la ciliegina sulla torta costruita in queste quattro splendide settimane oltreoceano. C’è dailtitolodella carriera, lo stesso che sul campo dell’Hard Rock Stadium digli è sfuggito due anni fa in quellapersa un po’ contro pronostico all’epoca per mano di Hubert Hurkacz. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Tante cose sono cambiate rispetto ad allora, ma anche in confronto a dodici mesi fa, quando il classe ’01 azzurro usciva tra i mugugni del pubblico in seguito al ritiro avvenuto dopo pochi games nel match di quarti di ...

L'azzurro ha raggiunto l'ultimo atto di un torneo 1000 proprio anel 2021. In quell'occasione,... Medvedev ha deluso le aspettative agli Australian, dove ha perso ai danni di Sebastian Korda ...Nella seconda finale in carriera ale nei Masters 1000, Sinner dovrà interrompere un'altra striscia e centrare la prima vittoria in sei tentativi contro Daniil Medvedev. L'ultima volta, ...Interviste Tennis Anche Petra Kvitova non ci sta e si è scagliata contro i tennisti russi e bielorussi nell'ultima conferenza stampa al, in vista della finale in programma sabato 1 aprile contro la kazaka Elena Rybakina : "Sono sempre contro la guerra. Sono più preoccupata per il popolo ucraino e i suoi giocatori. Capisco ...

Petra Kvitova mette in bacheca il 30° trofeo della carriera su 41 finali disputate, vincendo un primo set thrilling al tie-break per poi dominare il secondo. Elena Rybakina non migliora il proprio bes ...