"Mi dispiace, ma devi andartene". Amici 22, l'annuncio di Maria De Filippi lascia tutti senza fiato. Pubblico basito (Di domenica 2 aprile 2023) Un puntata al cardiopalma quella di Amici 22. Il terzo serale è iniziato subito alla grande con la presentazione della giuria da parte di Maria De Filippi. Giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Si parte con la prima sfida tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Arisa e Raimondo Todaro. Sul palco arrivano Aaron e Mattia, ad avere la meglio è quest'ultimo. A quel punto è stato il turno di Wax contro Isobel. Ad avere la meglio è la giovane artista che ha quindi dato un punto alla sua squadra. L'ultima sfida poi c'è stata tra Aaron e Alessio. Vince il cantante che fa vincere di fatto la squadra di Zerbi e Celentano. Prima manche conclusa. Si continua alla ricerca dell'eliminato della terza puntata che ricordiamo, stavolta sarà soltanto uno, a differenza delle altre volte in cui erano ...

