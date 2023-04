Messico | mongolfiera va a fuoco in volo | due morti | un ferito

(Di domenica 2 aprile 2023) Due persone sono morte e una ragazza è rimasta ferita dopo che lasu cui stavano viaggiando ha presovicino a Città del. La ragazza ha riportato ustioni e la frattura di un braccio. Le vittime sono un uomo di 50 anni e una donna di 38. L'incidente è avvenuto vicino alle rovine preispaniche di Teotihuacan. La zona è un luogo popolare per le gite in

Non è chiaro cosa abbia potuto provocare l'incendio che ha coinvolto la mongolfiera a Città del Messico. Come testimoniano le immagini, però, si possono avanzare diverse ipotesi. 'I passeggeri sono saltati giù dalla mongolfiera', ha spiegato in una nota il governo dello Stato del Messico, che comprende la capitale.

