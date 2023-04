(Di domenica 2 aprile 2023) Enricoal termine di Napoli-Milan ha lanciato un chiaro messaggioglied a favore di De. Lo sciopero del tifo e lo botte in Curva B, a questo si sono ridotti glinell’anno in cui il Napoli può vincere lo scudetto. Al termine di Napoli-Milan è arrivato il commento di Enricoche sui social ha scritto: “Oggi hanno perso, mauna Aurelio Dee Dejan Stankovic, bersagli di cori inconcepibili e ributtanti. Verrà prima o poi il giorno in cui allo stadio si andrà tutti solo per vedere la partita, senza riti di appartenenza e dinamiche di odio violento”. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Mentana contro gli ultras: “Mando un abbraccio a De Laurentiis” #DeLaurentiis #Milan #napoli #Ultras… - 1282Ugo : @TgLa7 L' invasione sotto l' egida del criminale Soros il padrone di mentana e' attacco terroristico contro il Popo… - Marcos_5408 : @Zerovirgola2 @fattoquotidiano #Mentana non è nuovo a certe sparate. Il fatto di ricevere la “comanda” dal suo padr… - marialauraloi : RT @zerachiel2022: DEVE ESSERE ARRIVATO UN NUOVO 'ORDINE DI SCUDERIA', OVVERO: ATTACCARE I RESPONSABILI USA E GLI USA STESSI. Lo stanno fac… - Rudy57395165 : RT @zerachiel2022: DEVE ESSERE ARRIVATO UN NUOVO 'ORDINE DI SCUDERIA', OVVERO: ATTACCARE I RESPONSABILI USA E GLI USA STESSI. Lo stanno fac… -

...la conduttrice di Belve , Francesca Fagnani. Tuttavia, in queste ore, non si è fatta attendere "la risposta" alla Lucarelli, seppur non direttamente dalla compagna di Enrico. Le accuse ...... perchè questo accanimento della Lucarelliil talk di Rai 2 Insomma, il programma è molto ... E la compagna diè stata forse l'unica co - conduttrice del Festival di Sanremo a non essere ...la Fagnani, infatti, la Lucarelli ha picchiato durissimo, il consueto livore gratuito. E ora,... "Sono fatti miei!":sbotta e inchioda Massimo Giletti

Mentana contro gli ultras: “Mando un abbraccio a De Laurentiis” napolipiu.com

RIETI - Solo l'aritmetica, ormai, si frappone tra la Nuova Rieti Calcio e il titolo provinciale Under 15. La formazione di Marco De Giorgi battendo nettamente anche il Mentana (4-0) - ...Enrico Mentana, 'Mitraglietta' per gli amici, può parlare ore di qualsiasi argomento: dalla politica allo sport, dalla cultura al gossip. C'è solo una cosa sulla quale tace: la sua vita privata. Lo sa ...