Memorie al galoppo

(Di domenica 2 aprile 2023) Sin dalle origini è stato un movimento, in senso molto letterale: è partito a fine Ottocento, quando i giovani si sfidavano alper le strade per tenere alto l’onore della loro casata. L’ippica è nata così, tra adrenalina e polvere: ha piantato le sue radici tra una corsa e l’altra, finché, nel 1888, è maturata l’idea di costruire il primo ippodromo a Milano. Da subito, è diventato un punto di riferimento e divertimento, un polo di aggregazione: ogni settimana richiamava migliaia di spettatori, mentre il calcio si limitava a essere un passatempo trascurabile. A 135 anni di distanza, Snaitech, proprietaria dei due ippodromi a Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e di uno a Montecatini Terme (Ippodromo Snai Sesana), ha voluto ricostruire il cammino di questa passione dando vita all’«Archivio Storico Ippodromi Snai», un grande contenitore per ...