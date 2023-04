“Meloni demente”? Quello coi problemi è De Benedetti

(Di domenica 2 aprile 2023) Il commendator Carlo Dedalla confederazione elvetica traccia lo stato clinico di Giorgia: “È una, non ha ottenuto niente e si è messa alla guida di un cacciabombardiere”. Ha parlato Albert Bandura. C’era una volta una filastrocca sul Ciccio bombardiere eccetera, che sarebbe adatta al tipo ma diventa sgradevole, anche iconicamente, e quindi transeat. L’analisi, per definizione lucidissima nell’Ing. Grand Bollett. di Stat., maturava nel quadro di un incontro pubblico con la neosegretaria piddina Schelin sul tema “Perché gli italiani che non vivono in Svizzera devono pagare una patrimoniale bestiale sul modello svizzero (anche per gli italiani che risiedono in Svizzera). Discussione da emigranti, molto tecnica, molto Piddì., dunque,: silenzio, parla CDB. Non Tso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marialetiziama9 : RT @FantuzziF: De benedetti quello che ha fatto fallire Olivetti? - Paolo50128932 : RT @ChrisRicchiuti: Chi di 'demente' ferisce... #Libero punisce?? #2aprile #Meloni #Schlein #Debenedetti - gretelforever : RT @ChrisRicchiuti: Chi di 'demente' ferisce... #Libero punisce?? #2aprile #Meloni #Schlein #Debenedetti - Zamberlett : RT @ChrisRicchiuti: Chi di 'demente' ferisce... #Libero punisce?? #2aprile #Meloni #Schlein #Debenedetti - marco42635789 : RT @ChrisRicchiuti: Chi di 'demente' ferisce... #Libero punisce?? #2aprile #Meloni #Schlein #Debenedetti -

Abbonati per leggere anche Leggi anche: "Cose false sul fisco, noi condoni non ne facciamo"arriva al Consiglio Ue: "Sui migranti mi aspetto passi avanti". In serata possibile incontro ...Per De Benedetti, toc toc Polito&Conchita, la: sì avete letto bene. E Stefano Feltri fa un fondo per spiegarci la grande opposizone della Schlein: giornale imbarzzante. Sunak, spiega ...Uno legge sui giornali del nuovo, furiosamente "radicale" Carlo De Benedetti che, confrontandosi a Modena con la segretaria del Pd Elly Schelin, dà della "" a Giorgiae giustamente ...

Governo, De Benedetti: "Meloni dimostra demenza" Adnkronos

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...È uno scontro durissimo quello tra Carlo De Benedetti e la maggioranza di governo, dopo le parole contro la premier Giorgia Meloni pronunciate ieri nel corso del ...