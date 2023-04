Melike Ipek Yalova è fidanzata? Vita privata dell’attrice che interpreta Mujgan di Terra Amara (Di domenica 2 aprile 2023) Melike Ipek Yalova, l’attrice di Terra Amara sarà ospite oggi pomeriggio negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, a cui racconterà tutti i segreti della sua Vita privata. Ha sempre preferito tenere separati questi due aspetti, ma potrebbe aver deciso di confessare qualche piccolo segreto. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sui suoi amori. La Vita privata dell’attrice che interpreta Mujgan in Terra Amara Melike nasce ad Ankara, in Turchia e fin da piccola è molto bella, brillante e intelligente. Si laurea in Relazioni Internazionali e poi si trasferisce a Roma per seguire un Master alla sapienza. Col passare degli anni si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023), l’attrice disarà ospite oggi pomeriggio negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, a cui racconterà tutti i segreti della sua. Ha sempre preferito tenere separati questi due aspetti, ma potrebbe aver deciso di confessare qualche piccolo segreto. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sui suoi amori. Lacheinnasce ad Ankara, in Turchia e fin da piccola è molto bella, brillante e intelligente. Si laurea in Relazioni Internazionali e poi si trasferisce a Roma per seguire un Master alla sapienza. Col passare degli anni si ...

