Meghan Markle in politica? L'indiscrezione: «Ha pagato 100mila euro all'ex addetta stampa di Michelle Obama» (Di domenica 2 aprile 2023) Meghan Markle e la politica non sembrano mai essere state così vicine. Le voci di una sua possibile scesa in campo in Gran Bretagna sono sempre più frequenti e adesso arriva...

Meghan Markle in politica Paga ex addetta stampa Michelle Obama La Archewell Foundation, fondata da Meghan Markle e il principe Harry dopo la nascita del loro prima figlio, ha pagato oltre 100.000 all'ex addetta stampa di Michelle Obama. Lo rivela il quotidiano britannico Sun speculando che la mossa ...

Meghan Markle vince la causa contro la sorella Samantha Samantha Markle, sorellastra maggiore di Meghan con la quale non ha alcun rapporto da quasi 20 anni, aveva denunciato la Duchessa del Sussex, accusata di aver diffuso "bugie palesemente false e dannos ...