Mega aggiornamento Samsung Galaxy S23 per fotocamera al via il 2 aprile

Leggi su optimagazine

(Di domenica 2 aprile 2023) Ne avevamo già avuto un’avvisaglia nei giorni scorsi e ora ilS23 che include una piccola grande rivoluzione per le fotocamere delle ammiraglie è appena partito. Stiamo parlando di un pacchetto software essenziale e corposo, in grado di cambiare l’esperienza con i telefoni di punta. Il firmware protagonista di queste ore è siglato come S91xNKSU1AWC8 ed è in prima distribuzione n Corea del Sud. Si tratta di un pacchetto sostanzialmente identico a quello rilasciato negli ultimi giorni di marzo nello stesso paese, ma con la sostanziale differenza dell’integrazione della patch di sicurezza dirispetto a quella del mese che ci siamo appena lasciati alle spalle. Già si era detto che, nel giro di pochissimo, un nuovo update avrebbe fatto la sua comparsa con lo ...