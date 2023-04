MediaWorld è follia | smartphone quasi in regalo e iPhone al 75%

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroidscontatial 75% del prezzo originale di listino, questa è in sintesi la nuovissima campagna promozionale di casache promette un risparmio assolutamente degno di nota per tutti coloro che vogliono acquistare la tecnologia in questo periodo. Spendere poco conè decisamente più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti sono disponibili tantissimi prezzi bassi in esclusiva, con acquisti effettuabili tranquillamente nei negozi fisici, oppure anche online tramite il sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultimo rappresenta il punto di partenza ideale su cui fare affidamento nell’ottica comunque di acquistare alle stesse cifre, senza doversi spostare dal divano di casa propria. Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove avrete tantissimi sconti ...