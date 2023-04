Maxi licenziamenti in vista a Credit Suisse dopo l’acquisizione da parte della rivale Ubs A rischio un posto ogni due

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Molte lacrime e molto sangue. Così si annuncia il piano di integrazione con Ubs per i dipendenti di. Secondo il giornale elvetico SonntagsZeitung, che cita fonti interne ad UBS, ipotrebbero colpire fino a 36mila addetti. Per lo più i tagli dovrebbero interessare i 50mila dipendenti di, in via prioritaria rispetto ai 74mila addetti che conta oggi Ubs. Per la banca acquisita insomma, sarebbe aalmeno unsu due. Solo in Svizzera, doveimpiega 16mila persone, verrebbero scarificati 11mila posti. La banca, in crisi irreversibileun massiccio esodo di depositi, è stata acquisita lo scorso 19 marzo da Ubs per soli 3 miliardi di franchi lo scorso. ...