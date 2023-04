MAX VERSTAPPEN VINCE IL CAOTICO GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 2 aprile 2023) Maxha allungato il suo vantaggio in campionato, conquistando una connte vittoria al. Una gara caotica ha visto passaggi emozionanti su e giù per la griglia, con battaglie e conti da regolare. Pre-gara Le qualifiche di ieri hanno assomigliato a una sessione sul bagnato, con i piloti che hanno dovuto riscaldare costantemente le gomme per ottenere le prestazioni. L’eliminazione in Q1 di Sergio Perez ha visto il messicano partire in ultima posizione dopo un incidente contro la barriera nel suo giro iniziale della Q1. Tutti gli occhi erano puntati sui tre campioni del mondo dei primi quattro quando le vetture si sono schierate sulla griglia di partenza della gara. La Mercedes di Lewis Hamilton è partita in P3, affiancata dall’Aston Martin di Fernando Alonso. I ...