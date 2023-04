Mattarella sceglie Monza per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Ha scelto Monza il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. E’ qui, a meno di un’ora di auto da Milano, che il Capo dello Stato ha preso parte all’inaugurazione del secondo locale di PizzAut, il ristorante fondato da Nico Acampora e gestito da ragazzi autistici. C’è Beatrice, che è stata assunta oggi con un contratto a tempo indeterminato. Andrea, che ha imparato a suonare il violino in pochi mesi e ha accolto il Capo dello Stato cimentandosi sulle note dell’Inno alla gioia. E poi Lorenzo, che ha un’abilità particolare: basta che gli si dica una qualsiasi data del passato e lui riesce a riferire con esattezza di quale giorno della settimana si tratti. A loro, che gli hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Ha sceltoil presidente della Repubblica, Sergio, perlaper la. E’ qui, a meno di un’ora di auto da Milano, che il Capo dello Stato ha preso parte all’inaugurazione del secondo locale di PizzAut, il ristorante fondato da Nico Acampora e gestito da ragazzi autistici. C’è Beatrice, che è stata assunta oggi con un contratto a tempo indeterminato. Andrea, che ha imparato a suonare il violino in pochi mesi e ha accolto il Capo dello Stato cimentandosi sulle note dell’Inno alla gioia. E poi Lorenzo, che ha un’abilità particolare: basta che gli si dica una qualsiasi data del passato e lui riesce a riferire con esattezza di quale giorno della settimana si tratti. A loro, che gli hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mbellio1964 : RT @Adnkronos: Mattarella sceglie Monza per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo . #Adnkronos - Adnkronos : Mattarella sceglie Monza per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo . #Adnkronos - StraNotizie : Mattarella sceglie Monza per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo… - infoitinterno : Mattarella sceglie Monza per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo - Giornaleditalia : Mattarella sceglie Monza per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo -