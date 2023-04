Mattarella inaugura PizzAut: "Sono uno di voi!". E i ragazzi gli preparano la pizza 'Articolo 1' (Di domenica 2 aprile 2023) "Questo per me è un complimento perché Sono uno di voi. Grazie". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ringraziando i ragazzi di pizzaut alla fine del pranzo mentre gli cantavano in coro "Mattarella uno di noi". Una frase che c'è anche scritta sul grembiule che gli hanno regalato. Il presidente ha inaugurato questa mattina la nuova struttura di pizzaut a Monza dove si è fermato a pranzo con i dipendenti che lavorano nel complesso. Per l'occasione i ragazzi gli hanno regalato la pizza 'Articolo 1' Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) "Questo per me è un complimento perchéuno di voi. Grazie". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioringraziando idialla fine del pranzo mentre gli cantavano in coro "uno di noi". Una frase che c'è anche scritta sul grembiule che gli hanno regalato. Il presidente hato questa mattina la nuova struttura dia Monza dove si è fermato a pranzo con i dipendenti che lavorano nel complesso. Per l'occasione igli hanno regalato la1'

