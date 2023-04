Mattarella inaugura PizzAut a Monza. “Presidente uno di noi” (Di domenica 2 aprile 2023) “Sono uno di voi. Grazie“. Poche parole ma significative, un ringraziamento che vale doppio perché a pronunciarlo è nientemeno che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto ai ragazzi che lo hanno accolto a Monza e hanno preparato per lui un pranzo speciale, in un’occasione simbolica come quella di oggi, 2 aprile, Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Camerieri, cuochi e personale di sala che hanno regalato al Capo dello Stato un grembiule con su scritto “Mattarella uno di noi“, frase intonata più volte in un coro durante e a fine pranzo. Il Presidente, infatti, in occasione di questa importante ricorrenza annuale, istituita nel 2007 dall’Onu per promuovere la sensibilizzazione sull’autismo, ha scelto di partecipare all’inaugurazione a ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 2 aprile 2023) “Sono uno di voi. Grazie“. Poche parole ma significative, un ringraziamento che vale doppio perché a pronunciarlo è nientemeno che ildella Repubblica Sergio, rivolto ai ragazzi che lo hanno accolto ae hanno preparato per lui un pranzo speciale, in un’occasione simbolica come quella di oggi, 2 aprile, Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Camerieri, cuochi e personale di sala che hanno regalato al Capo dello Stato un grembiule con su scritto “uno di noi“, frase intonata più volte in un coro durante e a fine pranzo. Il, infatti, in occasione di questa importante ricorrenza annuale, istituita nel 2007 dall’Onu per promuovere la sensibilizzazione sull’autismo, ha scelto di partecipare all’zione a ...

