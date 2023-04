Mattarella da PizzaAut, per lui arriva la pizza "Articolo 1" (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'inaugurazione di pizzaAut a Monza. Per l'occasione i giovani membri dello staff gli hanno preparato la pizza "Articolo 1". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Sergioha partecipato all'inaugurazione dia Monza. Per l'occasione i giovani membri dello staff gli hanno preparato la1". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

