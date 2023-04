Mattarella celebra da PizzAut la giornata mondiale per l'autismo (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di partecipare all'inagurazione della seconda pizzeria di PizzAut, a Monza, dopo quella di Cassina de' Pecchi del 2021. Al suo arrivo, il capo dello Stato è stato salutato con lunghi applausi e accolto dal fondatore di PizzAut Nico Acampora, insieme a tutto lo staff. Presenti anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vice presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, e il vescovo Giovanni Raimondi, che ha benedetto la nuova struttura dove saranno impiegati ragazzi autistici. Prima di entrare nella nuova pizzeria, uno dei camerieri, Andrea, ha suonato al violino ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Perre ladella consapevolezza sull'il presidente della Repubblica Sergioha deciso di partecipare all'inagurazione della seconda pizzeria di, a Monza, dopo quella di Cassina de' Pecchi del 2021. Al suo arrivo, il capo dello Stato è stato salutato con lunghi applausi e accolto dal fondatore diNico Acampora, insieme a tutto lo staff. Presenti anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vice presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, e il vescovo Giovanni Raimondi, che ha benedetto la nuova struttura dove saranno impiegati ragazzi autistici. Prima di entrare nella nuova pizzeria, uno dei camerieri, Andrea, ha suonato al violino ...

