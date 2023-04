Mattarella all’inaugurazione di PizzAut, la pizzeria dei ragazzi autistici. Le festa a Monza per i nuovi assunti, il ritratto di Beatrice per il presidente – La foto (Di domenica 2 aprile 2023) Accolto da applausi scroscianti, Sergio Mattarella è arrivato all’inaugurazione di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica. Si trova a Monza nella seconda sede del locale, dopo quella di Cassina de’ Pecchi. Non è un caso che accada oggi. Si svolge in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Il presidente della Repubblica ha tagliato il nastro, per poi visitare il nuovo ristorante e tra le cucine assaggerà alcune pizze assieme ai ragazzi. Tra queste ce ne sarà una speciale dedicata alla Costituzione e all’Articolo 1. Durante il giro sono state mostrate le peculiarità del posto, come ad esempio l’assenza di spigoli in modo che i giovani possano lavorare in sicurezza. Per l’occasione, ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Accolto da applausi scroscianti, Sergioè arrivatodi, lain cui lavoranoaffetti da sindrome autistica. Si trova anella seconda sede del locale, dopo quella di Cassina de’ Pecchi. Non è un caso che accada oggi. Si svolge in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Ildella Repubblica ha tagliato il nastro, per poi visitare il nuovo ristorante e tra le cucine assaggerà alcune pizze assieme ai. Tra queste ce ne sarà una speciale dedicata alla Costituzione e all’Articolo 1. Durante il giro sono state mostrate le peculiarità del posto, come ad esempio l’assenza di spigoli in modo che i giovani possano lavorare in sicurezza. Per l’occasione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? all’inaugurazione del nuovo centro nazionale della Lega del Filo d’Oro di #Osimo Il v… - marcocavallo_73 : RT @Agenzia_Ansa: Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarel… - Scaccabaro : RT @RaiNews: Uno dei ragazzi di #PizzAut rende omaggio al presidente della Repubblica, #SergioMattarella suonando l'inno dell'Unione europe… - wltv6 : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monza partecipa all'inaugurazione di PizzAut, la pizzeria in cui… -

PizzAut inaugura a Monza la seconda pizzeria L'inaugurazione, alla presenza del presidente Mattarella, in ... un progetto visionario che prende vita grazie all'impegno di molte ... PizzAut apre a Monza, Mattarella presente all'inaugurazione Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , è a Monza per l'inaugurazione della nuova sede della Onlus 'PizzAut', in occasione della 'Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo'. Il Presidente è stato accolto dal ... Mattarella a Monza per l'inaugurazione di PizzAut Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Monza per partecipare all'inaugurazione della nuova sede di PizzAut, il ristorante gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei ... L', alla presenza del presidente, in ... un progetto visionario che prende vita grazie'impegno di molte ...Il Capo dello Stato, Sergio, è a Monza per l'della nuova sede della Onlus 'PizzAut', in occasione della 'Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo'. Il Presidente è stato accolto dal ...Il presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato a Monza per parteciparedella nuova sede di PizzAut, il ristorante gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei ... Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione di ... IL GIORNO