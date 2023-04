Mattarella a PizzAut | l’incontro con Elio e suo figlio Dante E il presidente fa una battuta sui Pokemon

(Di domenica 2 aprile 2023) Tra i tanti ospiti all’inaugurazione di, avvenuta oggi 2 aprile in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo e alla presenza di Sergio, spicca un volto noto:, frontman deglie le Storie Tese. Assieme a lui c’è anche ilautisticocon addosso una felpa con ilPikachu, che non è passata inosservata aldella Repubblica. «Pikachu è un’ottima scelta,», ha detto sorridentealdel musicista. I tre hanno parlato tra loro e il cantante ci ha tenuto a ringraziare ildella sua visita, sottolineando di aver fatto un grande gesto. Al settimo cielo anche...

Rivolgendosi al fondatore Acampora e adi "un luogo non solo di esempio, ma di normalità perché si lavora come tutti fanno". "Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di ...uno di noi è anche la la frase che si legge sul grembiule regalato dai ragazzi di. ''Sono uno di voi' - ha detto- : questo per me é un complimento perché io sono uno ...'Tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare', ha detto il presidente della Repubblica all'inaugurazione del ristorante, dove lavorano ragazzi autistici, che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina de' Pecchi. Dopo il taglio del nastro il capo dello Stato ha anche mangiato una pizza creata per l'...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'inaugurazione di PizzAut a Monza, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica, che apre la ...MONZA (ITALPRESS) – In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, è stato inaugurato a Monza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il secondo rist ...