Mattarella a PizzAut | “Dirmi che sono uno di voi è un complimento”

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “Questo per me è un, perchéuno di voi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto ai ragazzi di, che al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza, gli hanno urlato ‘Presidente, uno di noi”. I ragazzi hanno regalato al capo dello Stato anche un grembiule rosso con la scritta ‘uno di noi’, la stessa che campeggiava sulla torta tricolore con panna e fragole. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la n… - repubblica : Giornata autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza. Il fondatore Nico Acampora: 'Per i nostri ragazzi una gioia… - bundolo48 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la nuova sede… - GraRulli : RT @RaiNews: #PizzAut apre a Monza, le parole del Presidente #Mattarella, presente al taglio del nastro -

Leggi Anche Autismo, studio italiano: scoperto un nuovo gene responsabile 'Riconoscenza sincera per Nico Acampora' Il Capo dello Stato ha poi sottolineato il senso di questa iniziativa rendendo ancora ...Monza, 2 apr. " " Il presidente della Repubblica, Sergio, durante il pranzo al nuovo ristorante di, inaugurato oggi a Monza, ha salutato il cantante Elio del gruppo Elio e le storie tese e suo figlio Dante, nato nel 2009 e con sindrome ..."Questo per me è un complimento, perché sono uno di voi". Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto ai ragazzi di, che al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza, gli hanno urlato 'Presidente, uno di noi". I ragazzi hanno regalato al capo dello Stato anche un ...

Autismo, Mattarella all'inaugurazione di PizzAut: "Tutti devono potersi realizzare" TGCOM

L'inaugurazione della seconda pizzeria con lavoratori autistici. Un cameriere suona l'Inno alla gioia. Mattarella mangia una pizza Articolo 1. C'è anche il cantante Elio insieme al figlio Dante (ANSA) ...Il Presidente, all'apertura della sede monzese del ristorante modello di inclusione sociale, nella Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, ha parlato delle differenze di ciascuno di noi e ...