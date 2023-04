Matrimonio, come preparare al meglio la pelle: alcuni consigli (Di domenica 2 aprile 2023) Per avere una pelle impeccabile nel giorno delle nozze, è bene seguire un piano di bellezza ben scandito, iniziando qualche mese prima. Si parte da una buona skincare, utilizzando prodotti di alta qualità e si possono aggiungere dei trattamenti di medicina estetica, per garantire maggiore luminosità al viso. Uno di questi trattamenti è la biorivitalizzazione. La biorivitalizzazione è consigliata 3 mesi prima del Matrimonio, una dose ogni mese per tre mesi. Si tratta di un trattamento medico che mira a reintegrare nel derma quelle sostanze che il nostro organismo non riesce più a produrre in forma adeguata (acido ialuronico, vitamine, coenzimi e minerali, etc.). Queste sostanze stimolano il microcircolo, favoriscono il turnover cellulare e ridonano alla pelle il turgore, l’idratazione, la morbidezza, l’elasticità e la ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 aprile 2023) Per avere unaimpeccabile nel giorno delle nozze, è bene seguire un piano di bellezza ben scandito, iniziando qualche mese prima. Si parte da una buona skincare, utilizzando prodotti di alta qualità e si possono aggiungere dei trattamenti di medicina estetica, per garantire maggiore luminosità al viso. Uno di questi trattamenti è la biorivitalizzazione. La biorivitalizzazione èata 3 mesi prima del, una dose ogni mese per tre mesi. Si tratta di un trattamento medico che mira a reintegrare nel derma quelle sostanze che il nostro organismo non riesce più a produrre in forma adeguata (acido ialuronico, vitamine, coenzimi e minerali, etc.). Queste sostanze stimolano il microcircolo, favoriscono il turnover cellulare e ridonano allail turgore, l’idratazione, la morbidezza, l’elasticità e la ...

