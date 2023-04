Matri: «Non credo a Conte di nuovo all’Inter. Marotta non può» (Di domenica 2 aprile 2023) Con Inzaghi reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A, quattro nelle ultime cinque giornate e dieci in tutto il campionato, inevitabile si parli di esonero. Matri, su Players Only a DAZN, esclude che Marotta riporti Conte. NIENTE BIS – Alessandro Matri non crede ad Antonio Conte di ritorno: «Io vedo più un anno sabbatico. Vero che è consensuale, però lui che molla durante il percorso lo vedo scarico. Anche lui ha detto che è scosso da alcuni avvenimenti e che vuole stare vicino alla famiglia. Non credo al ritorno all’Inter: è andato via non felice della progettazione. Giuseppe Marotta ha detto che deve stare attento alle casse, non può prendere un allenatore come Conte. Nel ciclo dell’Inter è andato via per una programmazione che ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Con Inzaghi reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A, quattro nelle ultime cinque giornate e dieci in tutto il campionato, inevitabile si parli di esonero., su Players Only a DAZN, esclude cheriporti. NIENTE BIS – Alessandronon crede ad Antoniodi ritorno: «Io vedo più un anno sabbatico. Vero che è consensuale, però lui che molla durante il percorso lo vedo scarico. Anche lui ha detto che è scosso da alcuni avvenimenti e che vuole stare vicino alla famiglia. Nonal ritorno: è andato via non felice della progettazione. Giuseppeha detto che deve stare attento alle casse, non può prendere un allenatore come. Nel ciclo dell’Inter è andato via per una programmazione che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... murderronmymind : RT @alvarosburato: Szczesny ha detto su DAZN 'un mio amico mi ha detto è importante guadagnare tanti soldi nel calcio per non lavorare in… - internewsit : Matri: «Non credo a Conte di nuovo all'Inter. Marotta non può» - - fabiosiani77 : RT @alvarosburato: Szczesny ha detto su DAZN 'un mio amico mi ha detto è importante guadagnare tanti soldi nel calcio per non lavorare in… - JamiroGoat : RT @alvarosburato: Szczesny ha detto su DAZN 'un mio amico mi ha detto è importante guadagnare tanti soldi nel calcio per non lavorare in… - davide_cavi_1 : RT @alvarosburato: Szczesny ha detto su DAZN 'un mio amico mi ha detto è importante guadagnare tanti soldi nel calcio per non lavorare in… -