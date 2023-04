Masters 1000 Miami | Medvedev batte Sinner in finale

(Di domenica 2 aprile 2023) Il sogno di Janniksvanisce nelladei. Il tennista altoatesino esce sconfitto dall’ultimo atto del torneo della Florida su cemento da Daniilche in due set archivia la pratica e conquista il torneo. Un grande peccato per l’azzurro che, dopo aver giocato una manifestazione al limite della perfezione, non è riuscito a piazzare l’acuto risolutivo per arrampicarsi sul trono degli Stati Uniti., il sogno dis’infrange sul granitico russo Daniilsi dimostra ancora l’uomo dare dopo aver messe a referto il quarto titolo del suo anno fin qui fantastico. Il compito di Jannikera ...

Il torneo Miami Open, secondo ATP della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un'ora e mezza. La maledizione non è stata ancora spezzata. Jannik Sinner non è riuscito a battere Daniil Medvedev nemmeno questa volta, con il tennista russo che ha così conquistato il titolo del ATP di Miami. Sesto successo del russo in carriera nei confronti dell'azzurro, un po' affaticato e sulle gambe. Dopo un'ora e 34 minuti di gioco il match si è chiuso sul 7 - 5 6 - 3 per ...

Daniil Medvedev spegne ancora i sogni di Jannik Sinner: il russo vince per la sesta volta su altrettanti incontri contro l’azzurro e con l’ATP di Miami 2023 sale a quota cinque vittorie in tornei Mast ...Sinner abdica contro il russo, sei sconfitte su sei, e non riesce ad alzare il trofeo a Miami. Troppo ostica la ragnatela di Medvedev ma Sinner imparerà la lezione ...