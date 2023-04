Masters 1000 Miami | finale amara per Sinner | sconfitto ancora 7-5 6-3 dal russo Medvedev

(Di domenica 2 aprile 2023) Janniksbatte nuovamente contro il tabù Daniil. Termina con una sconfitta per 7-5 6-3 ladelditra l’altoatesino e ilnumero 5 del mondo. Un esito che ricalca quello degli altri cinque scontri diretti tra i due. La prima conquista di undideve quindi attendere. Per ilinvece si tratta del titolo numero 19 in carriera, il primo in Florida, il quarto nel 2023. Un filotto capace di spingerlo nuovamente al numero 4 del mondo e di rafforzare la sua leadership nella Race per Torino. L’inizio per l’azzurro è carico di tensione. Primo turno di servizio ed è già tempo di salvare una palla break prima di tenere faticosamente il servizio. È però un momento: ...

Nessuna possibilità di vittoria questa sera per Jannik Sinner. Il sogno dell'altoatesino di conquistare il suo primoin carriera è sfumato. Dopo aver sconfitto Rublev e Alcaraz, a Miami Sinner cade ancora, per la sesta volta in sei incontri, contro l'avversario peggiore per uno come lui, il trasformista ...Ed è stato sorteggiato proprio contro l'unico italiano ad aver vinto undal 1990. Fognini, oggi numero 91 del mondo, ha vinto entrambi i precedenti, sempre sulla terra rossa: al ...Uno Jannik Sinner visibilmente deluso per l'epilogo nella finale deldi Miami ha parlato così durante la premiazione: 'Voglio fare i complimenti a Medvedev , non solo per questo titolo ma per le ultime cinque finali. Sta giocando un grande tennis, sta ...

Sinner si arrende a Medvedev: al russo il Masters 1000 di Miami Tuttosport

Tennis ATP Miami 2023 finale Sinner perde con Medvedev, grande amarezza per l'azzurro che dichiara di non essere stato al meglio fisicamente.