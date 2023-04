Masters 1000 Miami, finale amara per Sinner: sconfitto 7-5 6-3 dal russo Daniil Medvedev (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner sbatte nuovamente contro il tabù Daniil Medvedev. Termina con una sconfitta per 7-5 6-3 la finale del Masters 1000 di Miami tra l’altoatesino e il russo numero 5 del mondo. Un esito che ricalca quello degli altri cinque scontri diretti tra i due. La prima conquista di un 1000 di Sinner deve quindi attendere. Per il russo invece si tratta del titolo numero 19 in carriera, il primo in Florida, il quarto nel 2023. Un filotto capace di spingerlo nuovamente al numero 4 del mondo e di rafforzare la sua leadership nella Race per Torino. L’inizio per l’azzurro è carico di tensione. Primo turno di servizio ed è già tempo di salvare una palla break prima di tenere faticosamente il servizio. È però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Janniksbatte nuovamente contro il tabù. Termina con una sconfitta per 7-5 6-3 ladelditra l’altoatesino e ilnumero 5 del mondo. Un esito che ricalca quello degli altri cinque scontri diretti tra i due. La prima conquista di undideve quindi attendere. Per ilinvece si tratta del titolo numero 19 in carriera, il primo in Florida, il quarto nel 2023. Un filotto capace di spingerlo nuovamente al numero 4 del mondo e di rafforzare la sua leadership nella Race per Torino. L’inizio per l’azzurro è carico di tensione. Primo turno di servizio ed è già tempo di salvare una palla break prima di tenere faticosamente il servizio. È però ...

