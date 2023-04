(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo aver studiato con profitto a Berlino, Karlpresentò la dissertazione di laurea a Jena, dove ottenne in absentia il titolo di dottore nell’aprile del 1841. Dalla sua tesi, first appeared on il manifesto.

... con 8 titoli : la Miss(2020) di Susanna Nicchiarelli è Eleanor, figlia di Karl, ... che sono le colonne di questa storia, la tensione verso l'e la scelta è sinonimo di ...Un pregio di questo lavoro è che si ripropone l' attualità della teoria di, che in Italia la ... e fa piazza pulita delle narrazioni sui sacri diritti dei popoli all', la follia ...... frutto dell'opera creatrice di pensatori a lui contemporanei come Karle Friedrich Engels, ... Esse infatti, grazie allo sviluppo di lotte spesso sanguinose, si traducono in...

Marx, autodeterminazione: perché Epicuro superò Democrito Il Manifesto

Grecia (Alias Domenica) Uno studio filologico di Luciano Canfora (Laterza) ricostruisce l’intricata vicenda editoriale della dissertazione di laurea del giovane Marx, per il quale Epicuro divenne un « ...