Mario Venuti: "Aggredito a Catania con un calcio al petto"

Mario Venuti è stato aggredito a Catania, la sua città, con un violento calcio al petto. A raccontarlo è stato il diretto interessato. Il tutto è accaduto perché il cantante aveva rivolto una semplice domanda al proprietario di due pit bull con i quali il suo cagnolino si stava annusando. Il cantante ha pubblicato un post di denuncia su Facebook, ma poi l'ha cancellato e, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto: "Denunciare non serve a niente, cercherò di dimenticare questo episodio". "Il motivo dell'aggressione? Una banale difficoltà di vicinanza tra il mio cane e i suoi due pitbull – ha raccontato Mario Venuti -. Il ragazzo si è inalberato quando gli ho chiesto se erano assicurati. Detenere cani aggressivi (il padrone in questo ...

