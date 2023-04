Marin perde elezioni Finlandia, vincono conservatori di Orpo e destra di Purra (Di domenica 2 aprile 2023) Alle elezioni in Finlandia la premier uscente Sanna Marin ha ammesso la sconfitta, riconoscendo la vittoria dei conservatori guidati da Petteri Orpo, che si sarebbero aggiudicati quasi il 21% dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Alleinla premier uscente Sannaha ammesso la sconfitta, riconoscendo la vittoria deiguidati da Petteri, che si sarebbero aggiudicati quasi il 21% dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Ma come! Sanna Marin è troppo Buona & Giusta & Politically Correct per perdere le elezioni! Se le perde c'è qualc… - Giordano218 : RT @Ilconservator: Perde Sanna Marin Vince un altro Pro €uropa Pro Ucraina Pro Globalismo Non cambia assolutamente un cazzo - jfktormento : RT @Ilconservator: Perde Sanna Marin Vince un altro Pro €uropa Pro Ucraina Pro Globalismo Non cambia assolutamente un cazzo - SSaponelli : RT @Antonio_DiSiena: Sanna Marin perde le elezioni. In compenso ha tirato su un muro stile cortina di ferro, ha fatto entrare la Finlandia… - ILoveFunnyCats_ : RT @Antonio_DiSiena: Sanna Marin perde le elezioni. In compenso ha tirato su un muro stile cortina di ferro, ha fatto entrare la Finlandia… -