“Maria, te lo devo dire”. Amici, Samu: la prime parole dopo l’eliminazione fanno rumore (Di domenica 2 aprile 2023) Amici 22, arrivano le prima parole di Samu dopo l’eliminazione. Un’eliminazione che non è stata gradita neppure tra i concorrenti. La puntata di ieri, sabato primo aprile, sarà ricordata non solo per la sfida finale tra Samu e Wax, ma anche per lo scontro tra Maddalena a Alessandra Celentano. “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie”, ha detto Maddalena. Secca la risposta della maestra. “È il mio pensiero di Maddalena ballerina, siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”. Poi è stato il momento dell’annuncio con le considerazioni dei due ballerini in sfida. Il primo a parlare è stato Wax: “Non vedo una cosa negativa ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023)22, arrivano le primadi. Un’eliminazione che non è stata gradita neppure tra i concorrenti. La puntata di ieri, sabato primo aprile, sarà ricordata non solo per la sfida finale trae Wax, ma anche per lo scontro tra Maddalena a Alessandra Celentano. “C’è differenza trala verità ecattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie”, ha detto Maddalena. Secca la risposta della maestra. “È il mio pensiero di Maddalena ballerina, siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”. Poi è stato il momento dell’annuncio con le considerazioni dei due ballerini in sfida. Il primo a parlare è stato Wax: “Non vedo una cosa negativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ornxstrangis : RT @FantaAmici: Io: devo essere imparziale in questi tweet Sempre io: PER PIACERE MARIA NON ELIMINARE NESSUNO DEI DUE TI PREGO TI SCONGIURO… - sangiuliaxamici : RT @FantaAmici: Io: devo essere imparziale in questi tweet Sempre io: PER PIACERE MARIA NON ELIMINARE NESSUNO DEI DUE TI PREGO TI SCONGIURO… - Grazia11056378 : RT @teamsoleilsorge: IN CHE SENSO C'È IN CORSO UN LITIGIO TRA BEBÈ E DODINA, MI DISPIACE MARIA MA DEVO ASSISTERE - angelapinna93 : RT @moonlightmarea: Io voglio credere che Maria ha dovuto eliminare Samu perché ha avuto una proposta di lavoro troppo importante da poter… - moonlightmarea : Io voglio credere che Maria ha dovuto eliminare Samu perché ha avuto una proposta di lavoro troppo importante da po… -