Maresca, zero problemi: decisione ok su Brozovic. Niente rigori – CdS (Di domenica 2 aprile 2023) Pienamente promosso l'arbitro Maresca da parte del Corriere dello Sport, che sottolinea come Inter-Fiorentina per merito suo abbia avuto zero problemi. Bene le decisioni su Marcelo Brozovic e sui rigori non fischiati per i nerazzurri. NESSUN PROBLEMA – Ottima gestione di Inter-Fiorentina da parte dell'arbitro Maresca, che si prende un bel 7 in pagella. Gara tenuta sotto controllo, con pochissimi episodi da analizzare. Due di questi in area viola, con i contatti prima tra Dodo e Gosens e poi tra Igor e Lautaro Martinez: in entrambi i casi troppo poco per fischiare rigore. Il terzo episodio riguarda Marcelo Brozovic che entra ad altezza ginocchio su Cristiano Biraghi, ma senza violenza e senza affondare il tackle: giusto non dare il cartellino rosso. Fonte: Corriere ...

