Marco Bezzecchi diventa il 26° italiano a vincere in top-class! Tutti i trionfatori, Valentino Rossi al comando (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Bezzecchi festeggia al termine del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, infatti, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha centrato il suo primo successo nella classe regina ed è diventano il numero 26 in questa speciale classifica. Al vertice della graduatoria, nemmeno a dirlo, Valentino Rossi con qualcosa come 89 vittorie, quindi un’altra leggenda come Giacomo Agostini “fermo” a 68, quindi Andrea Dovizioso con 15, Max Biaggi con 13 e Francesco Bagnaia con 12. Andiamo a conoscere nel dettaglio i nomi ed i numeri di questo elenco così prestigioso. LA LISTA ALL-TIME DEI VINCITORI ITALIANI NELLA TOP CLASS 1) Valentino Rossi 89 vittorie 2) Giacomo Agostini 68 vittorie 3) Andrea ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)festeggia al termine del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, infatti, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha centrato il suo primo successo nella classe regina ed èno il numero 26 in questa speciale classifica. Al vertice della graduatoria, nemmeno a dirlo,con qualcosa come 89 vittorie, quindi un’altra leggenda come Giacomo Agostini “fermo” a 68, quindi Andrea Dovizioso con 15, Max Biaggi con 13 e Francesco Bagnaia con 12. Andiamo a conoscere nel dettaglio i nomi ed i numeri di questo elenco così prestigioso. LA LISTA ALL-TIME DEI VINCITORI ITALIANI NELLA TOP CLASS 1)89 vittorie 2) Giacomo Agostini 68 vittorie 3) Andrea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... denkmit : MARCO BEZZECCHI IS A MOTOGP RACE WINNER - ducaticorse : Marco Bezzecchi, lalalalà! Complimenti ragazzi! #ForzaDucati - francescoma93 : RT @corsedimoto: GODIMENTO - Marco Bezzecchi dà paga a tutti, domina l'Argentina e va in testa al Mondiale. 'Quanto ho goduto!' #Corsedimot… - francescoma93 : RT @corsedimoto: CHE GARA! - Marco Bezzecchi felicissimo per il suo primo trionfo in MotoGP, ottenuto dominando la gara in Argentina. Ora è… - dede_soccerboy : RT @ducaticorse: Marco Bezzecchi, lalalalà! Complimenti ragazzi! #ForzaDucati -